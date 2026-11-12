Российский диктатор Владимир Путин заявил своему окружению о желании разрушить жизнь в крупных украинских городах, среди которых Киев , Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье и Херсон.

Об этом в четверг, 12 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества.

Реклама

«Путин сказал людям — и это достоверная информация, — он сказал своим ближайшим соратникам, что хочет уничтожить жизнь в этих городах. Вот почему мы наблюдаем этот постоянный террор против Киева — столицы, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также нашего Херсона и других городов», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже подготовила планы стойкости для этих городов и нуждается в отдельной поддержке партнеров для их реализации.

Зеленский также заявил, что уже сегодня вечером в Дублине состоится его встреча с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые в данный момент проводят переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву утром 12 ноября. После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда тот прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.