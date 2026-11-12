«Это достоверная информация». Путин приказал своему окружению сделать Киев и другие крупные города непригодными для жизни — Зеленский
Последствия российского удара по жилой девятиэтажке в Соломенском районе Киева утром 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Российский диктатор Владимир Путин заявил своему окружению о желании разрушить жизнь в крупных украинских городах, среди которых Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье и Херсон.
Об этом в четверг, 12 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества.
«Путин сказал людям — и это достоверная информация, — он сказал своим ближайшим соратникам, что хочет уничтожить жизнь в этих городах. Вот почему мы наблюдаем этот постоянный террор против Киева — столицы, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также нашего Херсона и других городов», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина уже подготовила планы стойкости для этих городов и нуждается в отдельной поддержке партнеров для их реализации.
Зеленский также заявил, что уже сегодня вечером в Дублине состоится его встреча с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые в данный момент проводят переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.
Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву утром 12 ноября. После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда тот прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Ранее Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.
11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.