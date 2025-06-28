Зеленский вручил награду Героя Украины и орден Золотая Звезда матери погибшей парамедика Цыбух

В субботу, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Героя Украины Ирины Цыбух с позывным Чека ее матери Оксане.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

«До начала полномасштабного вторжения Ирина Цыбух работала в образовательных проектах для детей на востоке Украины. В первые дни полномасштабной войны присоединилась к добровольческому батальону Госпитальеры и эвакуировала и спасла много наших воинов. Кроме того, Ирина Цыбух работала над медиапроектами, была инициатором чествования павших минутой молчания ежедневно в 9 утра, активно занималась политикой памяти и была общественным деятелем», — рассказали в Офисе президента.

В указе № 144/2025, изданном 26 февраля, отмечается, что Ирину Цыбух также удостоили орденом Золотая звезда, который вручают за совершение выдающегося геройского поступка, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинская журналистка и парамедик Ирина Цыбух погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении в возрасте 25 лет.

В 2014 году Чека впервые присоединилась к Госпитальерам и имела несколько ротаций на фронт. После начала большой войны журналистка вернулась в ряды парамедиков. Начало полномасштабного вторжения Цыбух встретила на востоке Украины, где накануне презентовала свой документальный фильм о детях из отдаленных сел Донецкой и Луганской областей.

По данным Института массовой информации, Ирина Цыбух стала 81-й в списке медийщиков, погибших в результате агрессии России против Украины.