Зеленский вручил Дуде орден Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду, который прибыл с визитом в Киев в субботу, 28 июня , орденом Свободы.

Об этом говорится в указе № 439/2025, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что награда вручена за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Реклама

Ранее сообщалось, что Дуда совершил последний визит в Киев на посту президента Польши.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился с Дудой и пригласил его в Украину. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу, а также важность давления на Россию для достижения мира.

Зеленский также поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого — с победой на них.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно Избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.