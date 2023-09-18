«Наши воины — герои». Зеленский показал видео своих поездок на передовую
Зеленский посетил боевые бригады на запорожском направлении (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своих поездок на передовую, во время которых он посещал боевые бригады.
«Наши воины, наши герои. Передовая. Горжусь всеми! І спасибо вам — каждой бригаде — за мощь!» — написал он в своем Telegram.
На видео показаны кадры с поездок Зеленского на передовую на юге и востоке Украины. часто они сопровождались награждением украинских военных.
С начала сентября Зеленский посети боевые бригады. которые принимают непосредственное участие в контрнаступлении ВСУ .
4 сентября президент побывал в командных пунктах военных соединений в составе оперативно-тактической группировки Донецка. Также он посетил командные пункты бойцов Таврии на Запорожском направлении.
На следующий день он посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.