«Наши воины — герои». Зеленский показал видео своих поездок на передовую

18 сентября, 11:23
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Зеленский посетил боевые бригады на запорожском направлении (Фото:ОП)

Зеленский посетил боевые бригады на запорожском направлении (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своих поездок на передовую, во время которых он посещал боевые бригады.

«Наши воины, наши герои. Передовая. Горжусь всеми! І спасибо вам — каждой бригаде — за мощь!» — написал он в своем Telegram.

На видео показаны кадры с поездок Зеленского на передовую на юге и востоке Украины. часто они сопровождались награждением украинских военных.

Видео дня

С начала сентября Зеленский посети боевые бригады. которые принимают непосредственное участие в контрнаступлении ВСУ .

4 сентября президент побывал в командных пунктах военных соединений в составе оперативно-тактической группировки Донецка. Также он посетил командные пункты бойцов Таврии на Запорожском направлении.

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На следующий день он посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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