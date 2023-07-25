Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто в нее вошел 25 июля, 10:29 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В персональный состав включили командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Об этом говорится в указе на сайте президента Украины.

Также из состава Ставки вывели генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Лебедь занимал должность командующего Национальной гвардии Украины с 25 февраля 2022 года до 8 июля 2023 года.

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В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от NV.

13 июля Зеленский своим указом уволил Юрия Лебедя с должности командующего Национальной гвардии Украины.

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Тогда вместо Лебедя он назначил Александра Пивненко. Он был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций.

24 марта 2023 года Зеленский вручил Пивненко звание Героя Украины.

Состав Ставки верховного главнокомандующего — что известно

Владимир Зеленский — президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ

Алексей Данилов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны,

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны,

Сергей Дейнеко — председатель Государственной пограничной службы,

Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента,

Валерий Залужный — Главнокомандующий ВСУ,

Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности,

Игорь Клименко — министр внутренних дел,

Сергей Крук — председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Александр Кубраков — вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры,

Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел,

Александр Пивненко — командующий Национальной гвардии,

Александр Литвиненко — председатель Службы внешней разведки,

Василий Малюк — председатель Службы безопасности,

Роман Машовец — заместитель Руководителя офиса Президента,

Максим Миргородский — командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ,

Александр Павлюк — первый заместитель Министра обороны,

Алексей Резников — министр обороны,

Сергей Рудь — начальник Управления государственной охраны,

Руслан Стефанчук — председатель Верховной Рады,

Игорь Танцюра — командующий Сил территориальной обороны ВСУ,

Виктор Хоренко — командующий Сил специальных операций ВСУ,

Денис Шмыгаль — премьер-министр,

Юрий Щиголь — председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Ставка Верховного Главнокомандующего является чрезвычайным органом высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.