Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто в нее вошел
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В персональный состав включили командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
Об этом говорится в указе на сайте президента Украины.
Также из состава Ставки вывели генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.
Лебедь занимал должность командующего Национальной гвардии Украины с 25 февраля 2022 года до 8 июля 2023 года.
В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от NV.
13 июля Зеленский своим указом уволил Юрия Лебедя с должности командующего Национальной гвардии Украины.
Тогда вместо Лебедя он назначил Александра Пивненко. Он был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций.
24 марта 2023 года Зеленский вручил Пивненко звание Героя Украины.
Состав Ставки верховного главнокомандующего — что известно
- Владимир Зеленский — президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ
- Алексей Данилов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
- Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны,
- Сергей Дейнеко — председатель Государственной пограничной службы,
- Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента,
- Валерий Залужный — Главнокомандующий ВСУ,
- Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности,
- Игорь Клименко — министр внутренних дел,
- Сергей Крук — председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Александр Кубраков — вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры,
- Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел,
- Александр Пивненко — командующий Национальной гвардии,
- Александр Литвиненко — председатель Службы внешней разведки,
- Василий Малюк — председатель Службы безопасности,
- Роман Машовец — заместитель Руководителя офиса Президента,
- Максим Миргородский — командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ,
- Александр Павлюк — первый заместитель Министра обороны,
- Алексей Резников — министр обороны,
- Сергей Рудь — начальник Управления государственной охраны,
- Руслан Стефанчук — председатель Верховной Рады,
- Игорь Танцюра — командующий Сил территориальной обороны ВСУ,
- Виктор Хоренко — командующий Сил специальных операций ВСУ,
- Денис Шмыгаль — премьер-министр,
- Юрий Щиголь — председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Ставка Верховного Главнокомандующего является чрезвычайным органом высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.