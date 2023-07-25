Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто в нее вошел

25 июля, 10:29
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В персональный состав включили командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Об этом говорится в указе на сайте президента Украины.

Также из состава Ставки вывели генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Лебедь занимал должность командующего Национальной гвардии Украины с 25 февраля 2022 года до 8 июля 2023 года.

Видео дня

В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от NV.

13 июля Зеленский своим указом уволил Юрия Лебедя с должности командующего Национальной гвардии Украины.

Читайте также:
Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Не ждите быстрой победы и прекращения войны в этом году

Тогда вместо Лебедя он назначил Александра Пивненко. Он был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций.

24 марта 2023 года Зеленский вручил Пивненко звание Героя Украины.

Состав Ставки верховного главнокомандующего — что известно

  • Владимир Зеленский — президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ
  • Алексей Данилов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
  • Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны,
  • Сергей Дейнеко — председатель Государственной пограничной службы,
  • Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента,
  • Валерий Залужный — Главнокомандующий ВСУ,
  • Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности,
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел,
  • Сергей Крук — председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • Александр Кубраков — вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры,
  • Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел,
  • Александр Пивненко  — командующий Национальной гвардии,
  • Александр Литвиненко — председатель Службы внешней разведки,
  • Василий Малюк — председатель Службы безопасности,
  • Роман Машовец — заместитель Руководителя офиса Президента,
  • Максим Миргородский — командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ,
  • Александр Павлюк — первый заместитель Министра обороны,
  • Алексей Резников — министр обороны,
  • Сергей Рудь — начальник Управления государственной охраны,
  • Руслан Стефанчук — председатель Верховной Рады,
  • Игорь Танцюра — командующий Сил территориальной обороны ВСУ,
  • Виктор Хоренко — командующий Сил специальных операций ВСУ,
  • Денис Шмыгаль — премьер-министр,
  • Юрий Щиголь — председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Ставка Верховного Главнокомандующего является чрезвычайным органом высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Нацгвардия Украины Указ Владимир Зеленский Ставка верховного главнокомандующего Александр Пивненко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X