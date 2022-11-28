Тело убитого оккупантами писателя Владимира Вакуленко нашли в массовом захоронении в Изюме 28 ноября, 21:42 Владимир Вакуленко (Фото:Iryna Tsilyk / Facebook)

В одном из захоронений в Изюме Харьковской области нашли тело детского писателя и поэта Владимира Вакуленко, пропавшего в марте 2022 года. Об этом сообщила в Facebook режиссерка, сценаристка и писательница Ирина Цилык.

«ДНК-экспертиза окончательно подтвердила: тело украинского писателя Владимира Вакуленко нашли в одном из захоронений в городе Изюм. А мы надеялись, что он в плену… Владимир пропал в марте. Сначала мы думали, что он исчез вместе с сыном-подростком, у которого аутизм и которого Володимир воспитывал в одиночку. Но сына позже нашли у родителей Володимира. Володимир был очень проукраинским человеком, таких людей всегда легко заметить в маленьком городке, оккупированном русскими», — написала она.



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Цилык рассказала, что в первые дни оккупации Владимир Вакуленко вел дневник, который закопал в землю, а после освобождения Изюма осенью его отец передал записи украинской писательнице Виктории Амелиной.

«Покойся с миром, дорогой Володя. А меня тошнит от мысли, что нам снова будут предлагать какие-либо культурные диалоги с российскими писателями, интеллектуалами и т. д. , а тела убитых украинских писателей находят в массовых захоронениях. Вспомните Владимира Вакуленко в следующий раз, когда захотите предложить очередное совместное мероприятие, круглый стол или другой бред для „примирения украинцев и россиян на культурном поле“», — добавила режиссерка.

Как сообщает Суспільне, Владимир Вакуленко исчез в селе Капитоловка возле Изюма в марте 2022 года, и его родители больше полугода искали сына. Позже появилась информация, что его похитили российские оккупанты. Данные писателя нашли в журнале с данными о погибших, который во время оккупации вела ритуальная служба в Изюме.



15 сентября в лесополосе на территории освобожденного Изюма обнаружили массовые захоронения. По состоянию на 23 сентября в месте массового захоронения эксгумировали 447 тел — из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.