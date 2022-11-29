Россияне убили писателя Владимира Вакуленко из пистолета — полиция 29 ноября, 16:39 Владимир Вакуленко (Фото:Iryna Tsilyk / Facebook)

Российские оккупанты убили детского писателя и поэта Владимира Вакуленко из пистолета. Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Россияне во время оккупации расстреляли писателя Владимира Вакуленко… Завершена проверка ДНК-профиля и подтверждено — погибший № 319 на Изюмском кладбище — это Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова», — написал он.

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Болвинов рассказал, что в апреле 2022 года следователи по материалам СМИ открыли дело по факту незаконного лишения свободы писателя во время захвата российскими оккупантами Изюмского района (ч. 1 ст. 146−1 УК Украины).

В октябре в полицию обратился отец Владимира Вакуленко — он был уверен, что его сын похоронен на Изюмском кладбище.

«Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек — вероятно, „лнровцы“ — и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына — провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день в их дом приехали двое неустановленных лиц в автомобиле с пометкой Z и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С тех пор живым его никто не видел», — добавил представитель Нацполиции.

Свидетели, которые хоронили украинцев на Изюмском кладбище, рассказали, что 12 мая к ним обратились российские оккупанты и сказали похоронить мужчину, тело которого находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. На теле были пулевые ранения, при нем нашли простреленные документы писателя.

«Тело находилось на улице больше месяца… Следователи разыскивают свидетелей преступлений россиян — обязательно обращайтесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация о преступниках», — написал Болвинов.

28 ноября режиссер и писательница Ирина Цилык сообщила, что тело Владимира Вакуленко нашли в одном из захоронений в Изюме Харьковской области.

15 сентября в лесополосе на территории освобожденного Изюма обнаружили массовые захоронения. По состоянию на 23 сентября в месте массового захоронения эксгумировали 447 тел — из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.