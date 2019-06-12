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Владимир Тесля: Будущее есть только у нации, которая отстаивает принципы достоинства и верности

Сегодня, 11:00
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Владимир Тесля: Будущее есть только у нации, которая отстаивает принципы достоинства и верности - фото

Владимир Тесля

Всеукраинское патриотическое движение «Гідність Нації» начинает свою деятельность

Что такое достоинство? Многие, не задумывается над смыслом этого слова. Для кого-то это какое-то абстрактное понятие, для другого — вообще пустой звук. Для меня же достоинство, прежде всего, — это верность фундаментальным внутренним принципам: верность слову, верность друзьям, верность семье, верность Родине. Для человека, имеющего достоинство, все это — не пустые слова. Из достойных людей складывается сильная нация. Нация, которая не жалуется. Нация, способна побеждать. Нация, которую будут уважать другие нации. Убежден: будущее есть только у нации, которая отстаивает принципы достоинства и верности; будущее есть только у сознательной нации.

Фото: Володимир Тесля

Поэтому именно в это решающе для нашего государства время всеукраинское патриотическое движение «Гідність Нації» начинает свою деятельность. В момент, когда отчаяние и непонимание охватывает народ. Когда лукавые проходимцы начинают свои предвыборные обещания. Когда враги и их приспешники провоцируют дестабилизацию в государстве. Стремление различных сил погрузить страну в хаос и беспорядок, найдут адекватный ответ со стороны нашего движения.

К всеукраинского патриотического движения «Гідність Нації» может присоединиться каждый сознательный человек, который имеет в своем сердце достоинство, который преданный своему государству и нации. Вместе в команде единомышленников мы совместными усилиями сделаем наше государство сильнее и процветающее. Наша цель — сознательная нация. Наше направление — государственность. Присоединяйтесь!

Владимир Тесля,
Лидер всеукраинского патриотического движения «Гідність Нації»

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