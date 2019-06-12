Владимир Тесля: Будущее есть только у нации, которая отстаивает принципы достоинства и верности Сегодня, 11:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Владимир Тесля Всеукраинское патриотическое движение «Гідність Нації» начинает свою деятельность Владимир Тесля

Что такое достоинство? Многие, не задумывается над смыслом этого слова. Для кого-то это какое-то абстрактное понятие, для другого — вообще пустой звук. Для меня же достоинство, прежде всего, — это верность фундаментальным внутренним принципам: верность слову, верность друзьям, верность семье, верность Родине. Для человека, имеющего достоинство, все это — не пустые слова. Из достойных людей складывается сильная нация. Нация, которая не жалуется. Нация, способна побеждать. Нация, которую будут уважать другие нации. Убежден: будущее есть только у нации, которая отстаивает принципы достоинства и верности; будущее есть только у сознательной нации.

Фото: Володимир Тесля

Поэтому именно в это решающе для нашего государства время всеукраинское патриотическое движение «Гідність Нації» начинает свою деятельность. В момент, когда отчаяние и непонимание охватывает народ. Когда лукавые проходимцы начинают свои предвыборные обещания. Когда враги и их приспешники провоцируют дестабилизацию в государстве. Стремление различных сил погрузить страну в хаос и беспорядок, найдут адекватный ответ со стороны нашего движения.

К всеукраинского патриотического движения «Гідність Нації» может присоединиться каждый сознательный человек, который имеет в своем сердце достоинство, который преданный своему государству и нации. Вместе в команде единомышленников мы совместными усилиями сделаем наше государство сильнее и процветающее. Наша цель — сознательная нация. Наше направление — государственность. Присоединяйтесь!

Владимир Тесля,