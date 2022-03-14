Кремлевского пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск 14 марта, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Соловьеву грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (Фото:vesti)

В ближайшее время кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, публично поддерживающий военные преступления ВС РФ против мирных жителей Украины, будет объявлен в международный розыск.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

В понедельник, 14 марта, Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство об избрании Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ему было заочно сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям, в частности, гибели людей.

«Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий, уничтожение инфраструктуры и мирного населения», — отметили в ГБР.

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