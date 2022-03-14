Кремлевского пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск
Соловьеву грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (Фото:vesti)
В ближайшее время кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, публично поддерживающий военные преступления ВС РФ против мирных жителей Украины, будет объявлен в международный розыск.
Об этом сообщили в Госбюро расследований.
В понедельник, 14 марта, Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство об избрании Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее ему было заочно сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям, в частности, гибели людей.
«Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий, уничтожение инфраструктуры и мирного населения», — отметили в ГБР.
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