Экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович, работающий на ФСБ, контролировал 15 компаний в Киевской области 5 апреля, 17:13 Ряд компаний в Киевской области контролировал Владимир Сивкович (Фото:СБУ / Telegram)

СБУ и Госбюро расследований разоблачили 15 компаний в Киевской области, которые работали на подозреваемого в госизмене экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.

Как сообщает пресс-служба СБУ, Сивкович курирует работу «политического офиса» в Москве, организованного по указанию ФСБ страны-агрессора. «Офис» ведет разведывательно-подрывную деятельность против Украины, в том числе координирует работу агентурных сетей россиян в прифронтовых районах Украины.



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«Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве», — сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным следствия, компании работают в сфере торговли, финансов и транспортных перевозок, оказывают риэлторские услуги. Они перечисляли свой доход стране-террористу РФ и ее приспешникам.

Во время обысков по адресам компаний нашли оружие и доказательства незаконной деятельности Сивковича.

Сотрудники Государственного бюро расследований в июле 2022 года сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу.

По мнению следствия, Сивкович согласился на сотрудничество с ФСБ не позднее июня 2019 года. Экс-замсекретаря СНБО координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям страны-агрессора секретные сведения, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины. Он также был куратором агента ФСБ, бывшего заместителя Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, которого задержали в июле 2022 года.



УП сообщала, что скрывающийся в России Сивкович готовился стать «менеджером» фейковых оккупационных «властей» после начала полномасштабного вторжения в Украину.

