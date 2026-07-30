В результате ракетного удара РФ по Львову погиб 35-летний сотрудник полиции

В четверг, 30 июля, во Львове в результате российского ракетного удара погиб гражданский сотрудник полиции Львовской области.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В результате попадания российской ракеты в жилой дом погиб инспектор I категории отдела службы «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области Владимир Шандра.

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В жилом помещении погиб инспектор I категории отдела службы «102» Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области Владимир Шандра / Фото: Полиция Львовской области

Спасатели извлекли его тело из-под завалов дома.

Владимиру было 35 лет. У него остались родители и сестра.

В полиции Львовской области выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Воздушная атака России 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности на западные области.

Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.

30 июля в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых.

30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между деревнями Тарнава-Колония и Токары.