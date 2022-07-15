Херсонский коллаборант Сальдо может быть в коме — советник главы ОВА
Владимир Сальдо (Фото:facebook.com/SaldoVladimir)
Главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо в настоящее время может находиться в коме.
Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
«Главный гауляйтер области Сальдо, по последним данным, может находиться в коме. Так говорить о людях нельзя, но он точно потерял человеческий облик, поэтому пусть отправляется уже скорее на концерт к Кобзону», — написал он.
13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.
Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.
Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсонской области.
29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.
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