Херсонский коллаборант Сальдо может быть в коме — советник главы ОВА

15 июля, 12:15
Владимир Сальдо (Фото:facebook.com/SaldoVladimir)

Владимир Сальдо (Фото:facebook.com/SaldoVladimir)

Главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо в настоящее время может находиться в коме.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Главный гауляйтер области Сальдо, по последним данным, может находиться в коме. Так говорить о людях нельзя, но он точно потерял человеческий облик, поэтому пусть отправляется уже скорее на концерт к Кобзону», — написал он.

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13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсонской области.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Коллаборант Владимир Сальдо Война России против Украины

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