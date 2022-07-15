Херсонский коллаборант Сальдо может быть в коме — советник главы ОВА 15 июля, 12:15 Владимир Сальдо (Фото:facebook.com/SaldoVladimir)

Главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо в настоящее время может находиться в коме.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Главный гауляйтер области Сальдо, по последним данным, может находиться в коме. Так говорить о людях нельзя, но он точно потерял человеческий облик, поэтому пусть отправляется уже скорее на концерт к Кобзону», — написал он.

Видео дня

13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002—2012) и экс-нардеп Украины. После полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ, а 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсонской области.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в госизмене.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.