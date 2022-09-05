В Житомирской области арестовали активы компании коллаборанта Сальдо

5 сентября, 16:51
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СБУ арестовала активы компании и спецтехнику (Фото:СБУ)

СБУ арестовала активы компании и спецтехнику (Фото:СБУ)

В Житомирской области по материалам СБУ арестовали активы предприятия, подконтрольного семье бывшего народного депутата-предателя, гауляйтера в Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 5 сентября.

Деятельность компании связана с добычей и обработкой гранита, а за счет прибыли коллаборант финансировал действия, направленные на изменение границ Украины и на войну против нашей страны, заявили в СБУ. Арест коснулся счетов предприятия и пяти единиц спецтехники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн грн.

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Решается вопрос о передаче активов АРМА (Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

В начале августа Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свои «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Позже появилась информация, что Сальдо находится в коме. Кремлевские пропагандисты заявили, что коллаборант мог быть отравлен.

Гауляйтер Сальдо в коме. Как в Херсонской области борются за власть – Владимир Молчанов

https://www.youtube.com/embed/C8E40wUhp0Q
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Арест Активы Коллаборант Арест имущества Владимир Сальдо Коллаборационизм

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