Ракетный удар ВСУ: гауляйтер Сальдо рассказал о масштабах повреждений Антоновского моста

20 июля, 12:44
Оккупанты запретили движение по мосту грузового транспорта (Фото:t.me/hueviyherson)

Оккупанты запретили движение по мосту грузового транспорта (Фото:t.me/hueviyherson)

Кремлевский ставленник во временно оккупированных районах Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту объект нуждается в серьезном ремонте.

По его словам, в связи с полученными повреждениями переправа будет закрыта для грузового транспорта.

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«Объявляется временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту. Для того, чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно быстрее, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту. Грузовой транспорт будет иметь возможность проезжать через Каховскую ГЭС», — заявил гауляйтер.

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Удар по мосту был нанесен накануне, 19 июля.

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Как рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, целью ВСУ была расположенная рядом база российских захватчиков.

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«Точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе Наири и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами», — сообщил он в эфире общенационального телемарафона.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате ракетного обстрела была также уничтожена ПВО противника.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Ракетные удары Владимир Сальдо Мост Война России против Украины

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