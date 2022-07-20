Ракетный удар ВСУ: гауляйтер Сальдо рассказал о масштабах повреждений Антоновского моста 20 июля, 12:44 Оккупанты запретили движение по мосту грузового транспорта (Фото:t.me/hueviyherson)

Кремлевский ставленник во временно оккупированных районах Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту объект нуждается в серьезном ремонте.

По его словам, в связи с полученными повреждениями переправа будет закрыта для грузового транспорта.

«Объявляется временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту. Для того, чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно быстрее, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту. Грузовой транспорт будет иметь возможность проезжать через Каховскую ГЭС», — заявил гауляйтер.

Видео дня

Удар по мосту был нанесен накануне, 19 июля.

Как рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, целью ВСУ была расположенная рядом база российских захватчиков.

«Точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе Наири и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами», — сообщил он в эфире общенационального телемарафона.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в результате ракетного обстрела была также уничтожена ПВО противника.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.