Коллаборант Сальдо помогал управлять системой пыточных в Херсоне 2 марта, 20:38 Пыточные, созданные российскими оккупантами в Херсоне (Фото:gp.gov.ua)

Коллаборант и марионетка Кремля в Херсонской области Владимир Сальдо помогал российским оккупантом управлять системой пыточных на временно захваченных территориях региона.

Об этом рассказал британский адвокат Уэйн Джордаш, который возглавляет группу юристов Mobile Justice Team, в интервью российскому изданию Важные истории.



Команда Джордаша помогает Украине расследовать российские преступления в Херсоне во время захвата города оккупантами. По словам адвоката, систему из около 20 пыточных в городе на государственном уровне финансировала Россия. В пыточных людей избивали, пытали электрическим током, опускали головой в воду, не давая дышать, заставляли учить пророссийские лозунги, песни и стихи.



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«Мы точно не знаем, какая у него [Сальдо] была роль, но он участвовал в управлении этой системой», — сказал он.

Джордаш рассказал, что за одни пыточные отвечали российские военные, за другие — ФСБ, также были коллаборанты из Херсонской области и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Офис генпрокурора и юристы Mobile Justice Team пока изучили показания около тысячи человек, которые прошли через пыточные оккупантов.



За время, когда Херсон был захвачен оккупантами, в городе пропали без вести около 400 человек, некоторые погибли в российских пыточных.

«У нас есть свидетельства о том, что тела людей выносили из тюрем в черных пакетах, оценить общее количество погибших в тюрьмах пока сложно», — заявил Джордаш.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.