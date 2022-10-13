Не разобрались между собой. Гауляйтеры в Херсонской области хотят вывозить местных жителей, но отрицают «эвакуацию»

13 октября, 16:31
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Защитники Украины продолжают контрнаступление на юге (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Защитники Украины продолжают контрнаступление на юге (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Кремлевская марионетка в Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо заявил, что со временно захваченных российскими оккупантами территорий хотят вывезти жителей.

В четверг, 13 октября, Сальдо опубликовал в Telegram обращение к российскому режиму и попросил помочь «вывезти» жителей Херсонской области на территорию страны-агрессора или в оккупированный Крым. Коллаборант назвал это «организацией возможности выезда… для отдыха и учебы» и повторил фейк российской пропаганды о том, что ВСУ якобы обстреливают гражданские объекты.

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"…Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны [агрессора России], хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", — заявил Сальдо.

Ранее британская разведка сообщила, что на фоне успешного наступления защитников Украины российские оккупанты и фейковые оккупационные «власти» готовятся вывозить часть гражданских из Херсона, ожидая боев в городе.

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После заявления Сальдо обращение записал его «заместитель», марионетка Кремля Кирилл Стремоусов, который утверждает, что об «эвакуации» речь не шла и имелся в виду «выезд жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации».

«Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается», — сказал Стремоусов.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России защитники Украины освободили 75 населенных пунктов региона. Только за октябрь ВСУ вернули под контроль Украины 29 населенных пунктов.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что Силы обороны Украины продолжают освобождать захваченные территории на южном направлении.

7 октября она говорила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсонская область Наступление Российская пропаганда Коллаборант Владимир Сальдо Контрнаступление Война России против Украины

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