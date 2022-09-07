«Все только на пользу»: Путин утверждает, что РФ в войне против Украины «ничего не потеряла» 7 сентября, 10:47 Владимир Путин настаивает, что война против Украины якобы приведет к укреплению РФ (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

Несмотря на уничтожение украинской армией более 50 тысяч российских захватчиков, глава кремлевского режима Владимир Путин утверждает, что РФ в этой войне якобы «ничего не потеряла».

Об этом он сказал во время своей пропагандистской речи на Восточном экономическом форуме.

«Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит… Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», — заявил российский диктатор.

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По его словам, катастрофические внешнеполитические и экономические последствия, с которыми столкнулась РФ после полномасштабного вторжения в Украину, «приведет к укреплению».

Тем временем ВСУ продолжает свое контрнаступление, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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