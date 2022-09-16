«Путин размышляет»: СМИ узнали о перспективах переговоров между Украиной и РФ

16 сентября, 16:57
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В Кремле уже понимают, что провести псевдореферендумы на захваченных территориях не выйдет (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

В Кремле уже понимают, что провести псевдореферендумы на захваченных территориях не выйдет (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

На фоне успешного контрнаступления украинской армии в РФ начали осознавать невозможность аннексии временно оккупированных территорий, сообщает Медуза со ссылкой на источники в Кремле.

Как утверждается, в окружении диктатора Владимира Путина сейчас «не понимают, что делать дальше», поскольку провести даже фейковые референдумы о «присоединении» в условиях, когда российская армия либо уходит из ранее захваченных районов, либо находится в глухой обороне, не получится.

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В связи с этим кремлевский куратор ОРДЛО Сергей Кириенко, который должен был все это организовывать, и его коллеги «фрустрированы» таким развитием событий.

По словам одного из собеседников издания, псевдореферендумы были «понятной целью», однако сейчас контракты с политтехнологами, которые готовили голосование в Харьковской и Запорожской областях, «приостановлены до весны».

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«Близкие к Кремлю собеседники Медузы отмечают, что это связано не только с ситуацией на фронте, но и с неопределенностью позиции Кремля по возобновлению переговоров с Украиной, которые были прерваны еще в марте», — говорится в материале.

Вернуться к переговорам, по данным журналистов, призывали Путину и некоторые члены Совбеза РФ, однако их предложения «не нашли понимания».

В то же время, как заявляет еще один источник, если раньше глава кремлевского режима был категорически против возобновления диалога, то после успешного контрнаступления ВСУ якобы уже «размышляет» о такой возможности.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в последние дни Россия неоднократно предлагала возобновить переговоры, однако в сегодняшних реалиях она больше не может диктовать никаких условий.

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«Были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц. Украина никогда не отступала от переговоров. Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершала на нашей земле и продолжает совершать каждый месяц, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале», — пояснила она.

В вою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что на данное время эта тема «на повестке дня не стоит», поскольку Москва сейчас «недоговороспособна».

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В Кремле также понимают, что в ближайшее время ждать переговоров не стоит.

«Для Украины переговоры сейчас невыгодны — у них триумф. У России сейчас слабая переговорная позиция, цели не достигнуты — территория „ДНР“ не взята», — отметил один из собеседников, добавив, что такие условия для Путина «неприемлемы», поскольку он хотел бы сохранить контроль хотябы над захваченными ранее территориями в Донбассе, а Крым «вообще не хочет обсуждать».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Российская агрессия Псевдореферендум Контрнаступление Война России против Украины

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