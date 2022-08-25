Путин приказал увеличить штатную численность российских войск до 1,15 млн человек 25 августа, 15:49 Владимир Путин решил увеличить армию на фоне огромных потерь в Украине (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 25 августа.

Таким образом, общее количество российских военнослужащих, согласно замыслу Путина, должна составить 1 150 628 человек.

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«Правительству Российской федерации предусмотреть выделение министерству обороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации», — говорится в документе.

При этом данный указ вступает в силу лишь с 1 января 2023 года.

Решение об увеличении штатной численности российской армии было принято на фоне ее колоссальных потерь в Украине, которые кремлевскому режиму не удалось восполнить ни скрытой мобилизацией, ни вербовкой наемников, которым обещали огромные по меркам РФ деньги.

Кроме того, оккупанты столкнулись с истощением своих ресурсов и снижением морально-психологического состояния солдат, которых уже несколько месяцев не отпускают домой, поскольку заменить их просто некем, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

Кроме того, отказ от наступательных действий ранее подтвердил и глава минобороны РФ Сергей Шойгу, правда, списав это на якобы желание «придерживаться гуманитарных норм».

Согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения составили уже более 45 тысяч человек.

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