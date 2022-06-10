Путин наградил бригаду, чей провал при форсировании Северского Донца стоил РФ целой БТГ — СМИ

10 июня, 16:54
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ВС РФ потеряли в районе Белогоровки более 80 единиц техники и около 480 солдат (Фото:buch1004/Twitter)

ВС РФ потеряли в районе Белогоровки более 80 единиц техники и около 480 солдат (Фото:buch1004/Twitter)

Глава кремлевского режима Владимир Путин поощряет российских военных, несмотря на их провалы в Украине, из-за которых РФ несет огромные потери в живой силе и технике.

На этот раз он присвоил почетное гвардейское наименование 28-й понтонно-мостовой бригаде (Муром), которая, как сообщает InfoResist, участвовала в наведении переправы через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области.

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Форсирование реки обернулось тогда для российских войск полнейшим фиаской, в результате которого РФ потеряла практически целую батальонную тактическую группу.

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По данным The New York Times, провал при наведении переправы из-за массированного удара ВСУ привел к потере оккупантами более 80 единиц военной техники и около 480 солдат, что стало для них одной из наибольших потерь за все время войны с Украиной.

В то же время, согласно тексту указа Путина, 28-я бригада проявила «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», за что и удостоилась своей награды.

Официальных подтверждений информации о ее участии в операции по форсированию Северского Донца нет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Луганская область Российские военные Война России против Украины

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