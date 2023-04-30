В боях за Бахмут погиб журналист Владимир Мукан 30 апреля, 20:43 Владимир Мукан с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины (Фото:Volodymyr Mukan / Facebook)

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб журналист и младший лейтенант ВСУ Владимир Мукан.

Об этом 30 апреля сообщили его близкие и коллеги в соцсетях.

На странице Мукана в Facebook сообщается, что он погиб 29 апреля в Бахмуте во время выполнения боевого задания.

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«Погиб Владимир Мукан. Наш прекрасный друг, журналист. Последний звонок — за день до. Ты все чувствовал, Володя», — написал на своей странице в Facebook журналист Эльдар Сарахман.

Смерть Мукана подтвердили в Учебно-научном институте филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

«Такого правильного человека по взглядам нужно еще поискать. Он был националистом в хорошем понимании этого слова. Любил украинское и Украину. Воспитывал своих сыновей, как казаков, — свободолюбивыми и нациоориентированными. Успешный PR-менеджер, владелец агентства коммуникаций, соорганизатор Old Сar Land, аспирант выпускник и сотрудник Учебно-научного института филологии, автор идеи Филологический календарь», — вспоминают Мукана в его Альма-матер.

В институте сообщили, что у погибшего осталась жена Анна и два сына — Андрей и Ярослав.

До войны Мукан работал журналистом и редактором в Газете по-украински, в журнале Країна и интернет-портале Gazeta.ua. Несколько лет был соорганизатором крупнейшего ретро-фестиваля в Украине Old Car Land, рассказывают в Национальном союзе журналистов Украины.

После начала полномасштабного вторжения Мукан встал на защиту Украины. 21 апреля он сообщал, что получил офицерское звание.

«Стал офицером Вооруженных сил Украины! Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении. Служу украинскому народу», — писал Мукан в как оказалось своем предпоследнем посте

