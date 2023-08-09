СБУ и ГБР проводят обыски у экс-регионала Макеенко по делу об отмывании более 500 млн грн 9 августа, 12:22 СБУ и ГБР проводят обыски у экс-регионала Макеенко по делу об отмывании более 500 млн грн (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводит обыски по местам жительства и работы экс-заместителя председателя фракции Партии регионов. Как сообщил NV источник в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Макеенко.

СБУ сообщила в Telegram, что правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 500 млн грн.

Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011−2014 годов в размере более 63 млн грн.

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Фото: СБУ

Сообщается, что в связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 ( легализация ( отмывание) имущества, полученного преступным путем);

легализация отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 212 ( уклонение от уплаты налогов, сборов ( обязательных платежей)

По данным СБУ, санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Владимир Макеенко — бывший народный депутат Украины, по 2014 год занимал должность заместителя председателя фракции Партии регионов, а также был членом Политсовета Партии регионов.

7 ноября 2019 ГБР провело обыск в квартире Макеенко по обвинению в неуплате налогов.

