Майор, который пьяным сбил трех курсанток, приговорен к шести годам тюрьмы 3 апреля, 19:55 Владимир Холодный (Фото:скриншот видео 5 канала)

Шевченковский райсуд Киева в понедельник, 3 апреля, приговорил к шести годам тюрьмы майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который в августе 2020 года пьяным сбил трех первокурсниц.

Об этом сообщает Судебный репортер. Адвокат Холодного подтвердил Суспільному приговор. Сторона защиты еще не определилась, будет ли подавать апелляцию.



Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, которое причинило тяжкие телесные повреждения потерпевшим. Майору также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет, он должен выплатить 249 тысяч гривен на лечение пострадавших.

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Прокурор требовала для Холодного максимального наказания — 8 лет заключения. Он признал вину, но просил смягчить приговор. Адвокат утверждает, что Холодный последние два года не мог устроиться на работу и не получал доход, чтобы помогать пострадавшим или обеспечивать семью.

25 августа 2020 года на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической пьяный майор сбил на автомобиле трех 23-летних девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой. В его крови обнаружили 2,9 промилле алкоголя.

Двум пострадавшим девушкам ампутировали одну ногу, у третьей были сломаны обе ноги.

