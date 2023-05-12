В бою с российскими оккупантами погиб художник Владимир Черный

12 мая, 12:11
Поделиться:
Владимир Черный (Фото:www.facebook.com/helena.biletskaya)

Владимир Черный (Фото:www.facebook.com/helena.biletskaya)

В бою с российскими оккупантами, защищая Украину, погиб художник Владимир Черный.

Об этом в Facebook сообщила его любимая Елена Билецкая.

По ее словам, Черный погиб во вторник, 9 мая.

«Мое сердце вырвали… я кричала, не верила, не отдавала его, боролась с реальностью. но это ничего не изменило. Ты погиб Любимый Героем, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая», — написала она.

Видео дня

Читайте также:

Женщина рассказала, что Черный пошел на войну добровольцем.

«Даже и речи не было отлинять. Хотя твоих документов не было в военкомате, они их потеряли. Ты мог бы не идти, но ты не мог. Не мог стоять в стороне, когда на твой дом напали. Не мог закрывать глаза, когда убивают и уничтожают. Спокойно собрался, показал, где спрятал для меня смачинки, если прикрутит, и ушел», — написала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Художник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X