В бою с российскими оккупантами погиб художник Владимир Черный 12 мая, 12:11 Владимир Черный (Фото:www.facebook.com/helena.biletskaya)

В бою с российскими оккупантами, защищая Украину, погиб художник Владимир Черный.

Об этом в Facebook сообщила его любимая Елена Билецкая.

По ее словам, Черный погиб во вторник, 9 мая.

«Мое сердце вырвали… я кричала, не верила, не отдавала его, боролась с реальностью. но это ничего не изменило. Ты погиб Любимый Героем, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая», — написала она.

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Женщина рассказала, что Черный пошел на войну добровольцем.

«Даже и речи не было отлинять. Хотя твоих документов не было в военкомате, они их потеряли. Ты мог бы не идти, но ты не мог. Не мог стоять в стороне, когда на твой дом напали. Не мог закрывать глаза, когда убивают и уничтожают. Спокойно собрался, показал, где спрятал для меня смачинки, если прикрутит, и ушел», — написала она.