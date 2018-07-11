Владельцы авто на еврономерах грозят заблокировать аэропорты

Владельцы автомобилей на еврономерах заявляют о намерениях сделать свою акцию бессрочной

Владельцы автомобилей на еврономерах, которые устроили протест в центре Киева, заявляют о намерениях сделать свою акцию бессрочной.

По словам активистов общественной организации Автоевросила, на акции ожидается более 5 тысяч участников, сообщает Информатор.

В перспективе они планируют блокировать дороги к аэропортам в Борисполе и Жулянах, а также все основные трассы по территории Украины.

Автомобилисты со всех регионов Украины намерены требовать от Верховной Рады принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех б/у иномарок в страну.

Также они будут требовать отставки главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, главы МВД Арсена Авакова и премьер-министра Владимира Гройсмана.

С утра в центре Киева владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали правительственный квартал, улицу Грушевского и Европейскую площадь. Из-за масштабного протеста в Киеве образовались пробки.

Стоит отметить, что с 5 июля Национальная полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям.