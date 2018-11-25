Владельцы "евроблях" заблокировали ряд пунктов пропуска на Волыни и во Львовской области

В воскресенье, 25 ноября, владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни.
Об этом сообщил начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук в Facebook.
Так, подъездную дорогу к пункту пропуска Рава-Русская заблокировало около 50 граждан: люди постоянно ходят по "зебре", полиция присутствует.
Также начали блокировать пункты пропуска Краковец и Грушов.
Прокипчук сообщил, что в первую ночь действия новых законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в Польшу было возвращено 138 автомобилей.
"Конечно, много было недовольных новым нормам, но подавляющее большинство с пониманием отнеслись к тому, что такие действия не зависят от воли работников, а являются требованием закона", - добавил он.
По данным издания Буг, на Волыни заблокированы пункты пропуска Ягодин и Устилуг.
"25-го ноября на пункте пропуска Ягодин - Дорогуск заблокировано движение транспорта, сформировались длинные очереди из автомобилей с обеих сторон", - отмечает издание.
Участники акции начали жечь шины.
На пункте пропуска Устилуг 24 ноября произошел транспортный коллапс, мост через реку Буг заблокирован с украинской стороны.
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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроекты №8487 и №8488. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу (с 25 ноября).
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