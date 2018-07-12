Владельцы авто на еврономерах продолжают митинг в правительственном квартале. Что об этом известно

Сегодня активисты проводят переговоры по их требованиях с Администрацией президента. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В частности, об отмене постановления Кабинета министров от 20 июня, согласно которому МВД имеет право отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей с еврономерами и применять санкции против нарушителей.

Как рассказал во время акции протеста один из лидеров организации АвтоЕвроСила Александр Чернявский, по закону Администрация президента имеет право отменить постановление Кабмина. Он отметил, что вчера также велись переговоры с правительством и парламентом. Однако в правительстве только зарегистрировали обращение активистов, однако не прислушались к требованию об отмене постановления.

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Вчера налоговый комитет призвал спикера парламента рассмотреть так называемый законопроект об "авто на иностранных номерах". Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что все его представители предложили вынести на голосование в парламент уже 12 июля документы о растаможке таких автомобилей.

В правительстве только зарегистрировали обращение активистов, однако не прислушались к требованию об отмене постановления

По мнению Южаниной, чтобы пойти на компромисс с владельцами авто с иностранной регистрацией, нужно принять законопроекты в первом чтении. Ко второму чтению депутаты могут подготовить изменения и снизить акцизные ставки на некоторые категории авто.

Она отметила, что выполнить просьбу активистов об установлении акциза в размере 30% от оценочной стоимости авто - невозможно. Во-первых, акциз - косвенный налог и не рассчитывается в зависимости от цены товара, а, во-вторых, - это привело бы к манипуляциям с ценой автомобилей.

По официальным данным ГФС, в 2018 году на таможенную территорию Украины въехали более 600 тыс. авто. В режиме транзита -150 тыс, из них - 60 тыс. с нарушением сроков. В режиме временного ввоза было ввезено почти полмиллиона автомобилей. В то же время, официальный импорт авто составил 40 тыс. авто, в бюджет было уплачено почти 7 млрд грн. В ГФС также заявили, что готовы поддержать изменения в законодательстве, которые обеспечат урегулирование ситуации с автомобилями с иностранной регистрацией в Украине.

Напомним, что организация владельцев автомобилей на Еврономер просит суд отменить постановление Кабмина, которым он расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками.