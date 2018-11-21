Владельцы авто на еврономерах объявили о прекращении блокирования дорог

О дальнейших шагах протестующие обещают сообщить позже

Владельцы автомобилей на еврономерах заявили, что прекращают блокирование дорог по территории Украины.

Об этом на митинге под Верховной Радой в Киеве объявили лидеры движения АвтоЕвроСила.

"Сегодня акцию гражданского неповиновения под стенами ВР и на автодорогах Украины мы приостанавливаем. Нам надо переформатироваться", - заявил глава организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич.

Сейчас протестующие дождутся подписи законопроектов, против которых они выступают, спикером ВР, а затем переместятся с протестом под Администрацию президента с требованием к президенту Петра Порошенко наложить вето.

О дальнейших шагах протестующие обещают сообщить позже. Теперь же они сплотят силы и выработают новую стратегию сопротивления.

Ранее глава МВД приняло решение о разблокировании всех дорог, которые перекрыли владельцы авто на еврономерах в рамках акции протеста.

20 ноября в Киеве и на ряде дорог во всех областях Украины началась всеукраинская акция протеста, организованная владельцами автомобилей на еврономерах.

Участники акции требуют отмены принятых Верховной Радой законопроектов №8487 и №8488.