Владельцы авто на "бляхах" заблокировали выходы из Рады и проезд по Институтской

Вечером в четверг, 12 июля, участники акции владельцев автомобилей на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады.
Об этом сообщает Украинская правда.
По информации издания, митингующими заблокированы все наземные выходы с территории Рады на площадь Конституции и улицу Грушевского. Участники блокировки не выпускают не только депутатов, но и других работников парламента и журналистов. Они также блокируют проезд авто по Институтской и выезд авто Кабмина по Садовой.
Протестующие скандируют "Позор" и "На работу". Они требуют от депутатов проголосовать законопроект о растаможивании "евроблях", хотя спикер уже закрыл заседание.
Однако большинство депутатов все равно разошлись.
На улице Институтской произошло столкновение митингующих с депутатом Михаилом Гаврилюком, участники акции бросили его на землю и едва не побили.
На Шелковичной внедорожник наехал на одного из участников акции, которые блокировали проезд. Машину окружили спецназовцы, пострадавшего забрала "скорая".
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