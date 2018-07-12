12 июля 2018, четверг

Владельцы авто на "бляхах" заблокировали выходы из Рады и проезд по Институтской

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Митингующие также блокируют выезд авто Кабмина по Садовой
Фото: УП

Митингующие также блокируют выезд авто Кабмина по Садовой

Вечером в четверг, 12 июля, участники акции владельцев автомобилей на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады.

Об этом сообщает Украинская правда.

По информации издания, митингующими заблокированы все наземные выходы с территории Рады на площадь Конституции и улицу Грушевского. Участники блокировки не выпускают не только депутатов, но и других работников парламента и журналистов. Они также блокируют проезд авто по Институтской и выезд авто Кабмина по Садовой.

Протестующие скандируют "Позор" и "На работу". Они требуют от депутатов проголосовать законопроект о растаможивании "евроблях", хотя спикер уже закрыл заседание.

Однако большинство депутатов все равно разошлись.

На улице Институтской произошло столкновение митингующих с депутатом Михаилом Гаврилюком, участники акции бросили его на землю и едва не побили.

На Шелковичной внедорожник наехал на одного из участников акции, которые блокировали проезд. Машину окружили спецназовцы, пострадавшего забрала "скорая".

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