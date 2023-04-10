Владелица турагентства помогла вывезти 1000 детей с оккупированных территорий в Крым. Ей сообщили о подозрении 10 апреля, 15:04 Россияне депортируют украинских детей с захваченных территорий (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности предпринимательнице с оккупированного полуострова, которая помогла россиянам перевезти туда 1000 детей.

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в понедельник, 10 апреля.

По данным следствия, после оккупации Крыма подозреваемая зарегистрировала ООО «Туристическое агентство АТЛАС» в соответствии с законодательством РФ. В 2022 году она заключила договор с незаконно созданным «Крымским федеральным университетом им. Вернадского».

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Согласно ему, компания подозреваемой предоставила услуги по «перевозке» с территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в Крым и обратно для 1000 детей и 64 «сопроводителей». Как пишет ОГП, за это она получила более 15 миллионов рублей.



В конце марта в Минреинтеграции заявили, что Россия депортировала не менее 19 514 украинских детей.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и депортировала в Россию 4396 детей-сирот. Формируют международную коалицию, чтобы их вернуть.

