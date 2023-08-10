В больнице умерла 16-летняя жительница Херсона, которая попала под российский обстрел в июле 10 августа, 08:11 Влада Веремеенко (Фото:t.me/olexandrprokudin)

В Херсоне умерла 16-летняя Влада Веремеенко, которая была ранена во время удара РФ по городу в понедельник, 31 июля.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Проскудин во вторник, 9 августа.

«Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко», — написал он в Telegram.

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Проскудин заявил, что 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения.

«В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла», — написал он.

Россия постоянно обстреливает Херсон. В частности, утром в понедельник, 31 июля, войска РФ обстреляли центр Херсона из РСЗО Град.

Также в результате обстрела россиянами больницы в Херсоне погиб молодой врач, ранены медсестра и еще четыре медработника.