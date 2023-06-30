Похищенный россиянами подросток из Херсонской области рассказал о травле и «перевоспитании» в лагере оккупантов 30 июня, 20:41 Влад Руденко (Фото:Скриншот видео Sky news)

17-летний Влад Руденко, которого россияне увезли из дома без ведома его матери, рассказал, что подвергался физическому и психологическому насилию в так называемом «лагере» оккупантов.

Об этом сообщает Sky news.

«Мне было плохо, потому что мне не нравилось место, в котором я находился, и меня допрашивали и спрашивали, почему я уехал, я сказал, что хочу вернуться домой, в Украину», — сказал он.

Видео дня

Влад рассказал, что оккупанты наказывали его, когда он говорил, что хочет вернуться домой. Также, по словам парня, россияне пять дней держали его в одиночной камере, где подростку приходили в голову мысли о самоубийстве.

«И все, что ты видишь, это то, что кто-то приносит тебе еду, а ты сидишь и думаешь, что делать. Ты просто изолирован, ничего не слышишь, как будто ты глухой, а я думал о самоубийстве», — рассказал он.

По словам Влада, оккупанты рассказывают детям, что Украиной правят нацисты, и что семьи не ждут их дома. Также россияне обещают деньги и квартиры похищенным детям, чтобы они получали российское гражданство. Украинских детей в этих лагерях заставляют петь гимн России, добавил он.

Мать Влада Татьяна Бодак уехала на похороны своей матери и не находилась дома в тот момент, когда оккупанты забрали ее сына. Она рассказала, что к ним домой прибыли вооруженные люди в балаклавах и приказали Владу идти с ними.

«У них было с собой оружие. И я понимал, что все может обернуться плохо. Поэтому я собрал вещи и пошел с ними», — сказал Влад.

Парень пробыл в лагере россиян восемь месяцев. Чтобы вернуть ребенка домой, Татьяна отправилась из Украины в Польшу, а затем в Беларусь. После этого она вылетела в Москву и наземным транспортом через Россию добралась на территории временно оккупированной Херсонской области. Всего дорога заняла неделю.

Татьяна говорит, что восемь месяцев пребывания Влада в российских лагерях изменили его, и он все еще не рассказал ей о том, что произошло на самом деле.

«Мне очень больно, что я проделала весь этот путь, а он просто отталкивает меня. Но я его понимаю, как мать я его прощаю, потому что не знаю всей правды о том, что с ним произошло. Может быть, он делает это, потому что хочет защитить меня», — сказала она.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.