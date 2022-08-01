Социологи узнали отношение украинцев касательно закрытых границ с РФ и виз для россиян

1 августа, 13:39
С 1 июля в Украине действует визовый режим с Россией (Фото:ГПСУ)

С 1 июля в Украине действует визовый режим с Россией (Фото:ГПСУ)

79% украинцев поддерживают наличие закрытых границ с Россией с визами и таможнями.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

11% заявили, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Всего 1% респондентов выступают за объединение двух стран в одно государство.

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По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением с 44% до 79% возросла доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Также стало меньше тех, кто говорит о дружественных отношениях — количество таких респондентов уменьшилось до 11% с 48% в начале февраля.

Также с 5% до 1% снизилась доля выступающих за объединение в одно государство.

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В региональном разрезе подавляющее большинство (от 86% на западе до 70% на востоке) считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Во всех регионах по сравнению с февралем значительно возросла доля выступающих за закрытые границы.

Опрос проводился с 6 по 20 июля. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью, за исключением оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса и Крыма, а также тех, кто после начала полномасштабной войны выехал за границу.

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С 1 июля граждане Российской Федерации не могут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

В середине июля в Госпогранслужбе сообщили, что ни один россиянин пока не получил визу.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос Украинцы Визы с Россией Война России против Украины

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