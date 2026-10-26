Владимир Зеленский анонсировал визит в Брюссель и встречу с представителями США и ЕС (Фото: V_Zelenskiy_official)

Офис президента Украины Владимира Зеленского не подтвердил возможный визит Зеленского в Брюссель для встречи с представителями США и Евросоюза.

Об этом сообщила в понедельник, 26 октября, Европейская правда со ссылкой на информацию советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина.

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«Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны», — сказал Литвин в ответ на вопрос журналистов.

25 октября сам Владимир Зеленский сообщал, что 27−28 октября в Брюсселе может состояться его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с представителями США и ЕС.

В Еврокомиссии на вопрос ЕП ответили, что не располагают дополнительной информацией о потенциальном визите президента Украины.

Также ЕП написала, что неназванный чиновник НАТО пообещал изданию прокомментировать этот вопрос, «если получит какую-либо информацию по нему».

25 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы снятия санкций с государства-агрессора РФ перед возможной встречей в формате Украина-США-Россия.

24 октября британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя США сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями может состояться в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии. Российские пропагандистские СМИ писали, что это может произойти в первой половине ноября.