Не должен ограничиваться фотографиями. Зеленский прокомментировал визит Шольца в Киев 13 июня, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Комментируя возможный визит в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что встреча «не должна ограничиться лишь фотографиями».

Об этом сообщает ZDF.

Глава государства отметил, что надеется на объявление новых поставок вооружения в Украину и поддержки вступления в ЕС во время визита Шольца.

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Зеленский также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.

«Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», — сообщил Зеленский.



Ранее СМИ сообщили, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружений Украине как на родине, так и за рубежом. СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что германское правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.

В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля. По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

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