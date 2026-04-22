Министр обороны Испании приехала в Киев с рабочим визитом

Министр обороны Испании начала визит в Киев с чествования павших украинских воинов (Фото: Минобороны Испании / Х)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду, 22 апреля, начала свой рабочий визит в Киев , почтив память погибших украинских защитников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Испании в Х.

«Первый рабочий день министра в Киеве начался с возложения цветов в честь защитников Украины. Стена памяти на Михайловской площади стала местом чествования тех, кто отдал жизнь за свою страну», — написали там.

Реклама

Ранее на сайте испанского Минобороны сообщали, что во время поездки в Киев Роблес планирует провести ряд официальных встреч с представителями украинской власти, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и подтвердить позицию Испании по «достижению справедливого и прочного мира» и соблюдению международного права.

Также в Минобороны отмечали, что министр примет участие в чествовании погибших украинских военных, «отдавая дань уважения их мужеству и преданности защите суверенитета и территориальной целостности государства».

Кроме того, там добавили, что во время визита ей вручат Орден княгини Ольги III степени.

31 марта в Киев прибыла высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран Евросоюза. Визит состоялся в годовщину резни в Буче.