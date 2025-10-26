«Повседневная реальность украинцев». Министр экономики Германии провела час в укрытии из-за российского обстрела Киева

Во время визита в Киев немецкий министр экономики Екатерина Райхе и члены ее делегации около часа провели в бомбоубежище из-за ночных обстрелов города в ночь на субботу, 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Deutsche Welle .

«Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо», — сообщили в министерстве.

Бомбоубежище обустроили в подземном паркинге отеля, который сейчас не используется по назначению.

Сигнал об обстреле поступил на телефон репортера издания Bild, который сопровождал Райхе, в 3:51 по местному времени, а об отбое тревоги сообщили около 5:00.

Во время субботней пресс-конференции министр экономики отметила, что для нее это был «удручающий (одноразовый, — ред.) опыт», а для украинцев такая опасность является «к сожалению, тяжелой повседневной реальностью».

«Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его», — добавила Райхе.

Екатерина Райхе прибыла с визитом в Киев 24 октября. Она отметила, что Украине нужна срочная помощь для восстановления и обеспечения энергоснабжения.

Райхе пообещала во время своего визита в Киев выяснить, как Германия может предоставить Украине более конкретную и эффективную поддержку в этой сфере. Кроме сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры, министр также планирует сосредоточиться на расширении немецко-украинского сотрудничества в сфере обороны.

Ночью 25 октября войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами, раздавались громкие взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Также поврежден детский сад в Днепровском районе. В Киеве погибли два человека.

26 октября в Деснянском районе Киева продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки шахедами. В результате попадания погибли три человека: 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации.