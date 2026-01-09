Новый глава МИД Чехии прибыл в Украину, его поезд задержался из-за российской атаки

9 января, 12:54
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Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка (Фото: Petr Macinka/Facebook)

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка (Фото: Petr Macinka/Facebook)

Новоназначенный министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в пятницу, 9 января, прибыл с визитом в Украину. Его поезд приехал в Киев с задержкой из-за ночной российской атаки, сообщило общественное вещание Чехии.

О своем намерении приехать в Украину Мацинка объявил еще во вторник после телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Задержка прибытия поезда в столицу была вызвана массированным обстрелом Украины со стороны России в ночное время.

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Глава украинского МИД 6 января заявил, что имел «очень содержательный и конструктивный разговор» со своим чешским коллегой. Киев и Прага договорились «перевернуть страницу» после скандала, который вызвали высказывания спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

Сибига пригласил Мацинку в Украину, и он подтвердил свою поездку в ближайшем будущем.

Спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура в своем новогоднем обращении выступил против предоставления оружия Украине и сделал манипулятивное заявление о деньгах на оборону Украины.

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В своей речи, в частности, он заявил, что нельзя покупать оружие для «абсолютно бессмысленной войны» за деньги, которые «принадлежат чешским пенсионерам или людям с инвалидностью и семьям с детьми».

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным, в результате комбинированной атаки РФ погибли четыре человека, в том числе медик, 25 — пострадали, повреждены жилые дома, больше всего — на левом берегу города.

Возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левобережье ввели экстренные отключения света.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что войска страны-агрессора России ночью нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Чехия Андрей Сибига МИД Чехии МИД Украины

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