На фоне визита Эрдогана и Гутерриша во Львове сообщили о массовом минировании

18 августа, 13:52
Неизвестный заявил о минировании железнодорожного вокзала и рынков города (Фото:Игорь Зинкевич/Facebook)

Неизвестный заявил о минировании железнодорожного вокзала и рынков города (Фото:Игорь Зинкевич/Facebook)

В четверг, 18 августа, поступила информация об угрозе массового минирования во Львове на фоне визита туда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

«Поступило анонимное сообщение о минировании рынков в городе Львов, а также вокзала. Правоохранительные органы отрабатывают информацию», — написал он.

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https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/pfbid0YM8UBB4fnRQqru2gdPFJyL3eJRGP13sA7ZnQz9zSaPPLzSBR9PqLAck75HuEEZMol

Как ожидается, Эрдоган должен прибыть во Львов около 14:30.

Там он проведет двухстороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

https://www.youtube.com/embed/p6vSygPt0jk

Кроме того, после этого должны стартовать переговоры в трехстороннем формате с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Ранее в администрации турецкого лидера заявили, что во время встречи речь будет идти о «механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем».

В то же время турецкий телеканал A Haber сообщил, что в ходе своего визита Эрдоган может предложить Зеленскому организовать переговоры с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

При этом позиция Украины состоит в том, что до прекращения Россией боевых действия такая встреча невозможна даже при чьем-то посредничестве.

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«Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение, и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник», — пояснил свою позицию Зеленский.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Львов Турция Минирование Реджеп Тайип Эрдоган Визит Антониу Гутерриш

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