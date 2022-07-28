Войска РФ ударили по Криворожскому району, один человек погиб, двое ранены

28 июля, 11:31
t.me/dnipropetrovskaODA

t.me/dnipropetrovskaODA

В четверг, 28 июля, войска РФ ударили по Криворожскому району, в результате один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне», — написал он в Telegram.

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По его словам, в результате один человек погиб, двое ранены — они в больнице.

«Произошел пожар. На месте работают пожарные. Масштабы разрушений выясняются», — заявил глава области.

В ночь на среду, 27 июля, войска РФ обстреляли два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский. Последние недели оккупанты систематически обстреливают Никополь.

https://www.youtube.com/watch?v=JWfP7DdbLX4&t=11s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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