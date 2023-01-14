Войска РФ обстреляли жилые дома в Киевской области, выбиты окна 14 января, 10:24 РФ ведет обстрел украинских городов и сел (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты утром в субботу, 14 января, нанесли удар по жилой застройке в селе Копылов Киевской области, в результате чего в домах выбило окна.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают экстренные службы.

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Утром 14 января Россия совершила ракетную атаку на объект критической инфраструктуры в Киеве. Сообщалось о взрывах в Днепровском районе. Впоследствии стало известно о падении обломков и в Голосеевском районе столицы.

За несколько часов до этого в столице также были слышны взрывы. Однако в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что те звуки не были связаны с какими-либо военными действиями. Впоследствии глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что взрывы произошли из-за возгорания на одном из объектов инфраструктуры.

