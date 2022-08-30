Войска РФ обстреляли центр Харькова, пять человек погибли, семь раненых
Оккупанты обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Во вторник, 30 августа войска РФ обстреляли центр Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
«В результате обстрела центральной части Харькова погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Информация уточняется», — написал он.
Глава области призвал оставаться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что агрессор обстрелял город из артиллерии, в результате погибли минимум пять человек, семь ранены.
«Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан», — написал он в Telegram.
По его словам, прилетело и к еще одному месту отдыха — выбиты окна в окрестных домах.
Терехов заявил, что поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений.
«Все в центре города», — написал он.
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