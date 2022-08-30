Войска РФ обстреляли центр Харькова, пять человек погибли, семь раненых

30 августа, 10:33
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Оккупанты обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Оккупанты обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Во вторник, 30 августа войска РФ обстреляли центр Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«В результате обстрела центральной части Харькова погибли по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Информация уточняется», — написал он.

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Глава области призвал оставаться в укрытиях.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что агрессор обстрелял город из артиллерии, в результате погибли минимум пять человек, семь ранены.

«Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан», — написал он в Telegram.

По его словам, прилетело и к еще одному месту отдыха — выбиты окна в окрестных домах.

Терехов заявил, что поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений.

«Все в центре города», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=D5b7OHqdGlo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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