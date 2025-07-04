Российские войска повторно атаковали Кривой Рог после приезда спасателей, шестеро пострадавших

В Кривом Роге Днепропетровской области в пятницу, 4 июля, прогремели взрывы. Войска страны-агрессора РФ атаковали город шахедами, пострадали шесть человек.

15:23. В МВД сообщили, что россияне повторно ударили по Кривому Рогу, когда на место атаки приехали спасатели. Повреждены четыре пожарные машины, началось несколько пожаров, среди шести пострадавших двое спасателей.

13:45. В Кривом Роге уже шестеро пострадавших мужчин. Пятеро из них остаются в больнице, сообщили в ОВА. Вилкул добавил, что в городе восстанавливают движение трамваев и троллейбусов, выгорело много кабеля.

12:07. Суспільне пишет, что в Кривом Роге перебои со светом.

12:03. Вилкул сообщил о попадании в объект гражданской инфраструктуры и крупном пожаре. Трое раненых.

Обновлено в 11:40. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал БпЛА по Кривому Рогу, возник пожар. Предварительно, ранены двое мужчин.

Местные СМИ сообщают о новых взрывах в Кривом Роге. Воздушные силы пишут об угрозе применения авиационных средств поражения для Криворожского района.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке шахедами на город и подтвердил взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных дронов для города.

В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основным направлением удара был Киев, где в результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.