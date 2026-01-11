Цей потяг вже набрав швидкість. Стаття-застереження європейцям, які досі не розуміють, чим є Росія, написана музиканткою Натою Жижченко

11 января, 08:45
NV Премиум
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Ната Жижченко, музикантка, фронтвумен гурту ONUKA: «Якщо обрати одне слово, що могло б стати українським сигналом світу на 2026 рік, то це слово всупереч» (Фото: DR)

Ната Жижченко, музикантка, фронтвумен гурту ONUKA: «Якщо обрати одне слово, що могло б стати українським сигналом світу на 2026 рік, то це слово всупереч» (Фото: DR)

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Світ має навчитись в України, як вижити всупереч обставинам і на четвертому році війни вірити в справедливий мир, вважає Ната Жижченко, музикантка, фронтвумен гурту ONUKA.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Теги:   Мир впереди 2026 The Economist Война России против Украины ONUKA

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