Цей потяг вже набрав швидкість. Стаття-застереження європейцям, які досі не розуміють, чим є Росія, написана музиканткою Натою Жижченко
Ната Жижченко, музикантка, фронтвумен гурту ONUKA: «Якщо обрати одне слово, що могло б стати українським сигналом світу на 2026 рік, то це слово всупереч» (Фото: DR)
Світ має навчитись в України, як вижити всупереч обставинам і на четвертому році війни вірити в справедливий мир, вважає Ната Жижченко, музикантка, фронтвумен гурту ONUKA.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.