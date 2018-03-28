Вице-президент ПАСЕ: Украина высылает достаточно серьезных дипломатов РФ

Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов на достаточно высоком уровне - первого, второго секретаря посольства, сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в эфире 112 Украина.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства), то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом ", - заявил вице-президент ПАСЕ.

Арьев отметил, что при принятии решения о высылке российских дипломатов никакого давления со стороны партнеров на Украине не была найдена.

"Никакого давления на Украину не поступали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами... Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ через российскую агрессию против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг ", - отметил Арьев.

На вопрос о том, должна ли Россия право направить вместо высланных дипломатов замену или же на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, он отметил, что "в данном случае они имеют право посылать кого-то на замену.

"Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне", - добавил он.

Напомним, Украина решила выдворить российских дипломатов из-за отравления Скрипаля.