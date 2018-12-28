Вице-премьер прокомментировала расширенные антиукраинские санкции РФ Сегодня, 13:40 103 Цей матеріал також доступний українською Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе

Украинское общество уделяет слишком много внимания расширенному антиукраинскому санкционному списку Российской Федерации, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Об этом она заявила в интервью Радио НВ.

"Это абсолютно гибридный список, в котором есть часть украинских патриотов, которые реально борются, противодействуют российской оккупации, <...> но одновременно туда вошло большое количество приспешников Кремля <...> И теперь все между собой дерутся, кто же заслужил, "медалька" ли это, что ты попал в этот список, или нет <...> Я думаю, что мы слишком много внимания уделяем этому списку в украинском дискурсе", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 25 декабря Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.