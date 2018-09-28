Вице-адмирал США: Катера Island очень эффективны в умелых руках

Вице-адмирал Макалистер уверен, что катера Island "прекрасно служить в руках ВМС Украины"

Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер во время церемонии передачи Украине двух катеров класса Island заявил, что американская береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они "важным элементом в обеспечении безопасности".

Американские вице-адмирал также выразил уверенность, что катера Island "будут прекрасно служить в руках ВМС Украины", сообщает пресс-служба украинского президента.

"В руках квалифицированных моряков, таких как береговые охранники США и украинские ВМС, катера класса Island доказали, что они разноплановые и эффективные единицы техники. Их команды хорошо себя показали в препятствовании контрабанде, реагировании на чрезвычайные ситуации, проведении оборонительных операций и спасения людей в морях", - сказал Макалистер.

Он также отметил, что на протяжении последних двадцати лет Береговая охрана предоставила 520 активов 75 партнерам по программе Excess Defense Articles (EDA).

"Программа обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнерами. Наши международные партнеры могут быстро улучшить морскую безопасность и обороноспособность. Эти передачи помогают обеспечить долгосрочное международное партнерство, обеспечивающее глобальную морскую безопасность", - отметил Макалистер.

Ранее сообщалось, что в морском порту в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island.

Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за транспортировку через Атлантику и за переоборудование. Ожидается, что Island прибудут в порт Одессы в августе-сентябре 2019 года.