В Нафтогазе заявили, что предстоящий отопительный сезон будет «худшим в истории» 25 октября, 04:42 Витренко напомнил, что РФ продолжает атаки на энергетические объекты в Украине (Фото:REUTERS/Carlos Barri)

Глава НАК Нафтогаз-Украина Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет «худшей в истории» из-за перебоев с поставками электроэнергии и отопления.

Об этом сообщает Handelsblatt.



Витренко подчеркнул, что российские оккупанты разрушили почти 40% объектов энергетики в Украине. Также на территории страны почти не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

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«В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе Нафтогазу удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли — не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах», — заявил Витренко.

Последние два месяца россияне активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры в Украине. Из-за обстрелов в стране начались веерные отключения. Украинцев также призвали экономнее потреблять электроэнергию. В конце октября в большинстве областей начался отопительный сезон.

