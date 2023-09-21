Чонгар, февраль 2022: как 300 морпехов первыми приняли удар россиян со стороны Крыма и пытались взорвать мосты 21 сентября, 16:26 Мемориальная доска в честь Героя Украины, морпеха Виталия Скакуна, который ценой собственной жизни взорвал Генический мост (Фото:Суспільне Тернопіль)

137-й батальон морской пехоты и 59-я бригада имени Якова Гандзюка были ключевыми силами ВСУ, которые защищали юг Украины в начале вторжения РФ. Именно морские пехотинцы первыми встречали колонны врага, наступавшие из Крыма 24 февраля 2022 года.



Об этом идет речь в большом расследовании Украинской правды, которая в деталях реконструировала подготовку обороны юга Украины — в том числе со слов военных ВСУ.

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Осенью 2021 года в ОК Юг была осуществлена очередная ротация. Два формирования, которые до этого участвовали в операциях ООС на Донбассе, перевели на границу с Крымом, пишет УП. Это была 59-я бригада имени Якова Гандзюка (на тот момент частично проходила обучение на нескольких полигонах в разных частях страны, тогда как основная часть бригады на юге состояла примерно из 1300 человек) и 137-й батальон морской пехоты, который нес службу непосредственно на перешейках с Крымом и вел наблюдение за россиянами. Морпехов было 300 человек, половина из них — срочники.

И если военные 59-й бригады должны были занять в случае нападения России второй оборонительный рубеж, именно морпехи должны были стать первой линией обороны. «Они выстроили ее на трех опорных пунктах: возле КПВВ Чонгар, Каланчак и Чаплинка. На каждом из них караулило по 30−40 военных. Самое тяжелое оружие, которое они имели — 120-мм миномет», — рассказывает УП в своем расследовании.

23 февраля 2022 года, в последний день перед вторжением, россияне без официальных объяснений перестали пропускать людей в Крым и обратно. А за несколько дней до того морпехи заметили, что враг разминирует оккупированную территорию перед КПВВ со своей стороны. «Об этом сообщили командованию. Ответ был: усилить бдительность», — пишет УП.

Поэтому в ночь на 24 февраля 300 морпехов, которые должны были первыми принять удар, не спали.

«Мы все стояли уже в 100-процентной готовности, — рассказал изданию бывший комбат 137-го батальона Вадим Рымаренко, — Я свой КНП [командно-наблюдательный пункт] перенес со стационарного в поле где-то за 10 дней. Так же и КНП рот стояли на боевых порядках».

Военнослужащий 137-го батальона Иван Сестриватовский, который нес службу на Чонгаре, около 3 утра уже подключил сети, подготовив два автомобильных моста к подрыву. «Он не был сапером, но его задача и не требовала особых знаний. Сестриватовский заблаговременно проходил обучение по активации взрывчатки, а само устройство является простым в использовании», — пишет УП. Сестриватовский пришел в батальон еще в 2016-м году, участвовал в АТО/ООС и до вторжения прошел три ротации на Донецком направлении.

«Есть машинка, в которую нужно вставить два провода, зарядить детонатор и покрутить машинку до загорания лампочки», — цитирует саперов издание.

Около 3:50 утром 24 февраля один из военнослужащих комбата Рымаренко доложил: «Командир, смотри, россияне по своим позициям влупили».

Выяснилось, что россияне накрывали артиллерией территорию между заводом Титан в Армянске и украинскими постами на выезде из Чаплинки. ВСУ ожидали таких действий и предположили, что это может быть провокация.

«Мы 23-го числа получили информацию, что противник может сам обстрелять завод Титан, а потом обвинит нас в этом, и это будет казус белли для того, чтобы начать на нашем направлении какие-то действия, — объясняет генерал-майор Андрей Соколов, которого осенью 2021 года назначили командующим группировки войск ВСУ Юг. — Я сначала подумал, что именно это и происходит».



«Уже позже армейцы поняли: вероятно, именно этот момент был решающим для мостов, которые не удалось взорвать», — отмечают журналисты УП.

«Проанализировав все действия, я понял, что россияне таким образом реактивной артиллерией разминировали наши минные поля», — отмечает Соколов.

Его выводы подтверждают саперы, с которыми консультировались расследователи УП. В частности служащий 808-го отдельного полка, который занимался минированием на юге объяснил, что если во время минометного или артобстрела обломки попадут на электросеть, «она перебивается, и тогда она не инициирует взрыв, не сорвется».

Однако в ночные часы 24 февраля отличить провокацию россиян от начала полномасштабного наступления было непросто. Лишь в 5:00 защитники получили сигнал Червоний-999, что означало полномасштабную агрессию.

«Первым был удар почти по всем местам дислокации наших подразделений, по пунктам управления, по стартовым позициям и пунктам управления средств ПВО, по аэродрому в Мелитополе. Почти по всем военным объектам, которые располагались в Херсонской, Запорожской области», — вспоминает генерал-майор Соколов, экс-командующий ОК Юг.

Тем временем морпех Иван Сестриватовский оставался на передовой линии, ожидая команды на подрыв моста, однако рация молчала. Радиосвязь легла сразу, как только враг начал атаку. Украинские военные общались в чате WhatsApp, пишет УП.

«Если выходит из строя связь, то ответственные должны взрывать мосты самостоятельно», — говорит экс-комбат морпехов Рымаренко.

Сестриватовский так и поступил. Он попытался взорвать мосты. «Но взрыва не произошло. Я должен был бы его увидеть. Я стоял именно у мостов, на первой линии, — рассказал УП боец, — Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая-то ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал — взрыва не произошло».

У моста на Чонгаре, по словам саперов, должны были обвалиться два пролета, однако он уцелел.

Но этот мост не был единственным: морпехам удалось взорвать 3 из 4 дамб на границе с Крымом, одна из которых, правда, не получила значительных разрушений. Похожая судьба ждала железнодорожный мост на Чонгаре — мины взорвались, но серьезных разрушений не было. Был поврежден также еще один мост, расположенный далее вглубь, в районе Чаплинки.

Наконец, ценой собственной жизни матрос Виталий Скакун взорвал Генический мост, за что посмертно получил звание Героя Украины. Этот мост, как пишет УП, должны были взорвать другим способом, на нем не было заранее подключенных электросетей. Мост был расположен глубже в сторону материковой Украины, но людей, которые могли бы круглосуточно там дежурить, не хватало.

«Но и на нем все было готово к подрыву. В соседнем поселке Новоалексеевка все время наготове стояли загруженные взрывчаткой прицепы. Скакун должен был вывести их на мост, подключить провод, отойти на безопасное расстояние и активировать устройство. Матрос успел сделать все, кроме отхода», — напоминает УП.

По информации генерал-майора Андрея Соколова, матрос подорвался вместе со взрывчаткой из-за огня россиян, которым они уже накрывали мост. А по информации Рымаренко, тогдашнего комбата Скакуна, у матроса "перебило провод [который должен был подорвать взрывчатку], он туда побежал и замкнул". "Не успел отойти, потому что провода не хватало", – говорит Рымаренко.



С апреля 2022 года Государственное бюро расследований расследует резонансное дело о том, почему в начале вторжения РФ россиянам так быстро удалось захватить юг Украины и была ли надлежащей его оборона.

Дело расследуют по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 Уголовного кодекса — государственная измена и халатное отношение к военной службе. По данным ВВС, уже было допрошено около 50 человек, в том числе представители командования и генералы ВСУ.



Расследование касается событий первых дней и недель большой войны с РФ, когда после 24 февраля 2022 года российские войска, дислоцированные до этого в Крыму, быстро оказались на материковой части Украины — в частности преодолев Чонгарский перешеек.

