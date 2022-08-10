Журналист Портников нашел у себя в квартире прослушивающее устройство

10 августа, 20:49
Устройство, которое было в квартире Виталия Портникова (Фото:Микола Княжицький / Facebook)

Устройство, которое было в квартире Виталия Портникова (Фото:Микола Княжицький / Facebook)

В квартире, которую снимает во Львове журналист Виталий Портников (Эспрессо, Радио Свобода), нашли подслушивающее устройство. Об этом сообщил народный депутат от Евросолидарности Николай Княжицкий в Facebook в среду, 10 августа.

Княжицкий рассказал, что на место вызвали полицию и СБУ, и призвал как можно быстрее открыть дело. По его словам, СБУ приехала не сразу. Нардеп уточнил, что найденное устройство — «диктофон с возможностью долго вести запись».

Видео дня
https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/pfbid0qgx5TPmyfsWQeWsMLsry8Z9iayjGPDHB93UBo4bkq15tL7eaq2sq75X7fhueGM9Ul

В комментарии Суспільному Портников рассказал, что сейчас СБУ проводит экспертизу прослушивающего устройства и что следователи советовали ему не сообщать много подробностей, чтобы не мешать расследованию.

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По словам журналиста, он обнаружил устройство случайно, когда убирал под диваном, других посторонних предметов не нашел. Портников также сказал, что не замечал за собой слежки и не знает, кто мог установить устройство.

«Я не подозреваю никого, я хочу дождаться экспертизы, которую проведет судмедэксперт», — ответил он.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Львов Служба безопасности Украины (СБУ) Полиция Прослушка Виталий Портников Национальная полиция Украины Журналист Нацполиция

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