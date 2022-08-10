Журналист Портников нашел у себя в квартире прослушивающее устройство 10 августа, 20:49 Устройство, которое было в квартире Виталия Портникова (Фото:Микола Княжицький / Facebook)

В квартире, которую снимает во Львове журналист Виталий Портников (Эспрессо, Радио Свобода), нашли подслушивающее устройство. Об этом сообщил народный депутат от Евросолидарности Николай Княжицкий в Facebook в среду, 10 августа.

Княжицкий рассказал, что на место вызвали полицию и СБУ, и призвал как можно быстрее открыть дело. По его словам, СБУ приехала не сразу. Нардеп уточнил, что найденное устройство — «диктофон с возможностью долго вести запись».



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В комментарии Суспільному Портников рассказал, что сейчас СБУ проводит экспертизу прослушивающего устройства и что следователи советовали ему не сообщать много подробностей, чтобы не мешать расследованию.

По словам журналиста, он обнаружил устройство случайно, когда убирал под диваном, других посторонних предметов не нашел. Портников также сказал, что не замечал за собой слежки и не знает, кто мог установить устройство.

«Я не подозреваю никого, я хочу дождаться экспертизы, которую проведет судмедэксперт», — ответил он.

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